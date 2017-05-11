МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие во встрече комитета министров Совета Европы 18-20 мая на Кипре, сообщил замглавы ведомства Алексей Мешков.

"Такой визит готовится, готовится на следующей неделе, речь идет о 18-20 мая", — сказал он.

По слова Мешкова, это будет полноформатный двусторонний визит российского министра на Кипр и участие в заседании КМСЕ.

Замглавы МИД РФ также сообщил, что на встрече КМСЕ будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанный с деятельностью Совета Европы, состоится передача полномочий следующему председателю от Кипра.

"Мы будет с партнерами говорить по всей повестке Совета Европы — это и правочеловеческие вопросы… В рамках заседания будет, возможно, открыта для подписания одна из очередных конвенций СЕ, над которой российская сторона еще работает", — сказал Мешков.