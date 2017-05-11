В Киеве задержали вымогателей, "требовавших" для Луценко $1,3 миллиона
10:4711.05.2017
(обновлено: 10:53 11.05.2017)
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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые требовали у бизнесмена 1,3 миллиона долларов, якобы предназначавшихся для самого Луценко.
"Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством (денег — ред.) у бизнесмена. Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 миллиона долларов для передачи лично генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем — от "наезда" на бизнес до физической расправы", — написал Луценко на своей странице в Facebook
.
Он также отметил, что о вымогательстве сообщил сам предприниматель. "Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы", — добавил генпрокурор.