Абэ надеется на скорую встречу с президентом Южной Кореи

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели беседу по телефону, во время которой Абэ выразил надежду на скорейшую встречу со своим южнокорейским коллегой в рамках трехстороннего саммита Япония – Китай — Южная Корея.

"Необходимо как можно быстрее провести встречу, и я с нетерпением жду, когда смогу встретить президента Муна в Японии", — передает слова Абэ агентство Киодо

Кроме того, в первом с момента инаугурации президента Южной Кореи телефоном разговоре стороны затронули необходимость темного взаимодействия по вопросам Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин был избран президентом во вторник после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах своей подруги. При ее администрации отношения Японии и Южной Кореи характеризовались заметным охлаждением, а контакты на высшем уровне были крайне редки.