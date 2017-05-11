В Донецке из-за обстрела повреждены три дома и ЛЭП

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (68)

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Три дома и линии электропередачи повреждены в результате вечернего обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в Минобороны ДНР.

"В результате обстрела в Куйбышевском районе по улице Миргородская, 97 повреждены фасад и остекление жилого дома. По улице Руставели, 42 — повреждены кровля, остекление, фасад, повреждены хозяйственные постройки", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По данным ведомства, также вечером обстрелу подвергся запад Донецка. Здесь поврежден один дом и линия электропередачи.