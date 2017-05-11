Минобороны ДНР: силовики почти 40 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (68)

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>