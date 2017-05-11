В Индии грузовик упал с моста

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, 15 пострадали в результате ДТП в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел около 01.00 в четверг (22.30 среды мск) в округе Джабалпур. Грузовик, перевозивший в кузове пассажиров, вылетел с моста.

В грузовике, принадлежавшем департаменту лесного хозяйства Мадхья-Прадеш, находились рабочие из штата Махараштра, которые направлялись на сбор листьев тенду (коромандельское черное дерево).

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.