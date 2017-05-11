Мексику возмутило сравнение с Сирией по числу убитых

МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Министерства иностранных и внутренних дел Мексики выступили в среду с совместным заявлением, в котором опровергают утверждения, что латиноамериканская страна занимает сейчас второе место в мире по количеству насильственных смертей после Сирии.

Ранее с подобным докладом выступил британский Международный институт стратегических исследований, согласно данным которого, за год в Мексике зафиксировано 23 тысячи таких смертей, а в Сирии, занимающей первое место рейтинга, — 50 тысяч.

"В докладе используются цифры, происхождение которых неизвестно, отражаются оценки, основанные на непроверенных методиках, и ошибочно применяются юридические термины", — говорится в заявлении мексиканских ведомств. В частности, это касается сравнения деятельности мексиканских преступных группировок с вооруженным конфликтом, что является некорректным, по мнению официального Мехико, и говорить о внутреннем вооруженном конфликте в данном контексте нельзя.

Согласно данным мексиканской стороны, имеющаяся статистика никак не позволяет отнести Мексику к числу стран с самым высоким уровнем насилия. Так, исходя из имеющихся последних официальных оценок ООН за 2014 год, только в Латинской Америке такие страны как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия опережают Мексику по данным показателям. Там зарегистрировано количество убийств на 100 тысяч населения в соответственно 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 человека. В Мексике данный показатель составил всего 16,4 на 100 тысяч жителей.

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