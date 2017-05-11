Встреча Земана с лидерами правящей коалиции не привела к выходу из кризиса

ПРАГА, 11 мая — РИА Новости, Александр Куранов. Безрезультатно завершилась ближе к полуночи в среду в Либерце на северо-западе Чехии встреча президента страны Милоша Земана с представителями партий правящей коалиции, посвященная поиску выхода из нынешнего политического кризиса в стране, сообщило республиканское ТВ.

"Президент предложил в качестве решения кризиса досрочные выборы, что его партнеры по переговорам отвергли. Второй обсуждаемый вариант — отставка правительства. Таким образом, мы возвращаемся к первоначальному предложению премьера", — заявил после встречи глава минфина, а также лидер движения ANO Андрей Бабиш.

На минувшей неделе премьер Богуслав Соботка принял решение отправить свой кабинет в отставку, однако затем ограничился подачей заявления президенту об отставке одного главы минфина Бабиша. Претензии к Бабишу заключаются в том, что он не желает объяснить общественности многие неясные моменты из истории накопления личного капитала, который, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов. Он также подозревается в уклонении от уплаты налогов и в стремлении оказывать с помощью принадлежащих ему СМИ влияние на политическую жизнь в стране.

Однако Земан не принял предложение Соботки об увольнении главы минфина, поскольку счел, что этому мешает соглашение о создании нынешней правящей коалиции.

Вечером в среду члены нижней палаты парламента в своем решении призвали Земана при исполнении функций президента придерживаться конституции, а также обвинили Бабиша в публичной лжи и дискредитации в своих СМИ других политиков.

С осуждением действий Земана и Бабиша в среду вечером на Вацлавской площади в центре Праги выступили около 20 тысяч человек. Подобные митинги состоялись в этот вечер также на главных площадях других крупных чешских городов — Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Либерец, Оломоц и Злин. Некоторые участники митингов держали в руках плакаты с надписью "Милоша в корзину!" по аналогии с подобными плакатами, обращенными к последнему генсеку компартии Милошу Якешу во время "бархатной революции" 1989 года.

Реагируя на усиливающуюся по всей стране критику в свой адрес, Земан принял решение собрать вечером в среду в Либерце для разрешения кризиса руководителей партий правящей коалиции. В связи с отъездом премьера в Люксембург социал-демократов на встрече представлял глава МВД Милан Хованец. Присутствовали также лидер демохристиан Павел Белобрадек и Бабиш.

В четверг Земан отправляется с визитом в Китай, в котором его будут сопровождать около 200 представителей чешских промышленных кругов. После возвращения из КНР 18 мая президент намерен продолжить консультации по выходу из политического кризиса.