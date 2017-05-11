Комитет сената США потребовал от Флинна документы по "вмешательству России"

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет сената США по разведке потребовал от экс-помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна документы по "российскому вмешательству" в выборы, говорится в релизе комитета.

"Повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет. Комитет первоначально затребовал эти документы у генерал-лейтенанта Флинна 28 апреля 2017 года, но тот через адвоката отказался выполнить запрос комитета", — говорится в релизе.

Нынешний запрос облечен в форму официальной повестки (subpoena). Игнорирование повестки может привести к публичному порицанию с формулировкой "неуважение к конгрессу".

Ранее появлялись сообщения, что Флинн готов дать показания в конгрессе в обмен на иммунитет от уголовного преследования, но в комитете это предложение отвергли. Конгресс, как и правоохранительные органы, может предоставить свидетелю иммунитет, но не обязан этого делать.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.