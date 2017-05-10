США хотят запретить проносить ноутбуки на авиарейсы из европейских стран

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Новые ограничительные меры могут затронуть таких американских перевозчиков, как United Airlines, Delta Air и American Airlines. Как сообщили агентству источники в США и Европе, официально о новых ограничениях в скором времени может объявить министерство внутренней безопасности (DHS), точная дата не называется. Также не уточняется, каких стран может коснуться запрет.
Как заявил официальный представитель министерства Дейв Лапан, глава ведомства Джон Келли "пока еще не принял решение". "Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами", — сказал он.
Введение запрета на провоз крупной электроники в салоне самолета на определенных маршрутах в США и Великобританию пока не повлияло на показатели трафика. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорил рост в годовом выражении до 6,8% с 4,8% в феврале.