Лавров сообщил, что не обсуждал с Трампом антироссийские санкции

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом вопрос антироссийских санкций.

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встреч с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

США ввели санкции против российских лиц компаний в связи с событиями в Крыму и на Украине, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет такие обвинения бездоказательными.