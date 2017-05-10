Лавров назвал увольнение Коми внутренним делом США

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ЛАВРОВ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ГЛАВЫ ФБР КОМИ: ЭТО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА США, МЫ ЗНАЕМ ПОЗИЦИЮ ТРАМПА, ОН НЕ СООБЩАЛ МНЕ ОБ ЭТОМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ