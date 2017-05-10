Порошенко и шведский депутат договорились бороться с "Северным потоком-2"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Петр Порошенко провел встречу с главой Умеренной партии Швеции Анной Шинберг Батрой, в ходе которой стороны договорились противодействовать строительству Россией "Северного потока-2", сообщается на сайте украинского президента.

В сообщении говорится, что стороны признали важность единства ЕС перед лицом "российской агрессии", а также высказались за продления антироссийских экономических санкций. При этом Порошенко поблагодарил шведскую партию за поддержку Украины в ОБСЕ и Совете Европы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Украина выступает против "Северного потока-2" и настаивает на использовании своих газотранспортных мощностей для транзита газа в Европу.