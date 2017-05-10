Лавров назвал сообщения СМИ, что Россия влияет на политику США, вымыслами

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вымыслами сообщения СМИ о том, что Россия якобы влияет на внутреннюю политику США, это создает нездоровый фон.

"Что касается разговоров и шума, который поднимается вокруг наших отношений, вокруг вымыслов, будто мы тут руководим внутренней политикой, но, конечно, мы наблюдаем этот абсолютно ненормальный фон, на котором отношения развиваются. Мне кажется, что просто даже унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация. Как можно для великой нации, для великой страны пытаться такими категориями размышлять? Я считаю, что политики наносят очень большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне", — сказал он на пресс-конференции.