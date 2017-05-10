Сенатор Маккейн не видит внятных объяснений увольнению Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что не видит внятных объяснений решению президента Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми.

"Если вы увольняете самого уважаемого человека в стране, нужно хорошее объяснение этому, но пока что у меня его нет", — сказал Маккейн в эфире CNN . "Не думаю, чтобы были достаточные основания для увольнения директора ФБР, и я об этом сожалею", — добавил сенатор.

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.