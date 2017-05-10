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Экс-президенту Бразилии, критиковавшему США, грозит тюрьма

18:5710.05.2017
(обновлено: 19:02 10.05.2017)
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© РИА Новости . Александ СоловскийЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СилваЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© РИА Новости . Александ Соловский

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, при котором отношения его страны с США переживали спад, может оказаться в тюрьме по обвинению в коррупции. Десятого мая политик прибыл по вызову судьи Серджо Моро для дачи свидетельских показаний по делу о злоупотреблении своими полномочиями. Во власти Моро поместить Лулу да Силву под предварительный арест. Если это случится, популярный экс-президент не сможет выставить свою кандидатуру на выборах 2018 года, в ходе которых стал бы одним из фаворитов.

© РИА Новости . Александр СоловскийБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР
© РИА Новости . Александр Соловский
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР

Остров доктора Моро: обвинения в коррупции меняют Бразилию

Логотиип чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Нынешние обвинения против экс-президента страны далеко не первые, повлиявшие на политическую жизнь Бразилии. Начиная с 2014 года в крупнейшем государстве Южной Америки продолжается антикоррупционная кампания, известная как Lava Jato. Вдохновителем борьбы против злоупотреблений выступает профессор права Серджо Моро, занимающий должность федерального судьи в городе Куритиба. С подачи Моро были возбуждены резонансные дела о злоупотреблениях в государственной нефтяной компании Petrobras, повлекшие в 2016 году импичмент президента Дилмы Русефф. В рамках кампании Lava Jato, прочно ассоциируемой с именем Моро, были выдвинуты обвинения и против нынешнего президента Мишела Темера, но и не только: всего по расследованиям были осуждены 120 человек. В совокупности они получили  1257 лет. 

Однако именно Лула — крепкий орешек для Моро. Оба вовлечены в гущу политического противостояния, в котором Моро поддерживают бразильские правые, а Лулу — левые. В распоряжение "звездного судьи" попала прослушка семейных разговоров Лулы, которую судья не замедлил опубликовать. Сторонники экс-президента обвинили Моро в неэтичном поведении и потребовали его отвода, чего добиться не смогли. Тогда жалоба была передана на уровень ООН, где остается и по сей день. 

Первая встреча Моро и Лулы тет-а-тет (ранее оба были знакомы только заочно) рискует перерасти в столкновения между их сторонниками. По данным бразильского ресурса Bem Parana, в Куритибу прибыли 50 тысяч правых и левых активистов, чтобы провести демонстрации за и против Лулы. Власти провинциального города благоразумно развели манифестантов на максимальное расстояние друг от друга, а Моро попытался успокоить своих сторонников через "Фейсбук". В ответ Лула заявил, что факт наличия у Моро сторонников ставит под сомнение его беспристрастность в рассматриваемом деле.

Как приватизировать бразильскую нефть

С юридической точки зрения, экс-президент Луис Инасио Лула да Силва обвиняется в получении взятки от девелоперской компании OAS, которая предоставила в его распоряжение апартаменты в построенном ею же жилом комплексе. Ранее бывший бразильский лидер оказался вовлечен в другие дела по обвинению в коррупции, в частности связанные с государственной компанией Petrobras.

Однако сторонники Лулы убеждены, что обвинения против него — часть политической игры правых, которые исподволь лоббируют приватизацию Petrobras. Выбранный голосами бедных Лула увеличивал социальные выплаты, опираясь на доходы от нефти. Сменившие его у власти правые, напротив, не возражают против передачи национального достояния, ранее кормившего неимущих, в частные руки.

Офицер Интерпола во время работы. Архивное фото
© AP Photo / Interpol
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Вопрос о том, кому должна принадлежать в Бразилии нефть, чрезвычайно политизирует вопрос о коррумпированности бывшего президента от Партии работников. Сторонники Лулы предприняли расследование о связях судьи Моро с правыми: супругу судьи обвинили в связях с политическими конкурентами Лулы. Сама женщина все обвинения отвергла.

Между тем, похоже, соответствует действительности факт, что особое покровительство судье и начатой им антикоррупционной кампании оказывает ведущий телеканал O Globo, принадлежащий крупному бизнесу. В прошлом на O Globo выступали за приватизацию Petrobras.

© REUTERS / Pilar OlivaresКарнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© REUTERS / Pilar Olivares
Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия между левыми и правыми 

Падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, особенно больно ударило по Бразилии, всерьез рассчитывавшей на долгосрочную углеводородную ренту. Находившаяся у власти президент Дилма Русеф, преемница Лулы, потеряла популярность, а вслед за тем и власть: против нее при прямом участии Серджо Моро были выдвинуты обвинения в коррупции. Русеф сменил вице-президент Мишел Темер, представляющий небольшую право-либеральную партию. Новый глава государства взял курс на бюджетную экономию, отправив под нож большую часть социальных программ Лулы да Силвы.

Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Старающиеся держаться вне партийной политики следователи Lava Jato выдвинули обвинения и против Темера, также подозреваемого в коррупции. Однако, в отличие от левых, правые держат власть цепко. Недовольные секвестром экономической помощи социалисты мечтают о золотых годах Лулы да Силвы и готовы поддержать его на выборах снова — даже при том, что цена на нефть упала. Однако Моро, если на то будет его воля, может поставить крест на этих попытках.

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