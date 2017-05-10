Подконтрольную Киеву шахту "Южнодонбасская" отключили от электричества

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Шахта "Южнодонбасская" в подконтрольном Киеву городе Угледаре отключена от электроэнергии за долги, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня на шахте "Южнодонбасская №1" в 11.11 (совпадает с мск – ред.) была отключена электроэнергия из-за неспособности шахты погасить задолженность. Это еще одна демонстрация несостоятельности власти обеспечить нормальную деятельность угольной отрасли", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Кроме того, он заявил, что задолженность за февраль–апрель перед горняками "Шахты №1" Нововолынская" составляет 3,616 миллиона гривен (более 136 тысяч долларов). Также шахта имеет 1,5 миллиона гривен (56,5 тысячи долларов) задолженности за электроэнергию и около 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов) — за водоснабжение.

Ранее Волынец сообщил, что горняки ночной смены ряда украинских шахт Днепропетровской области отказались выходить на поверхность, требуя поднять зарплаты. В марте на западе Украины бастовали шахтеры госпредприятия "Львовуголь" из города Червоноград, требуя выплаты долгов по зарплатам, после чего после решения суда шахтерам начали выплачивать деньги.