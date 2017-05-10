"Оппозиционный блок" обвинил власти Днепра в провокациях на 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул обвинил власти Днепра (бывший Днепропетровск) в организации провокаций, которые произошли во время мероприятий по случаю празднования Дня Победы.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

"Я настаиваю, что эти провокации были заранее организованы, даже особо не прикрываясь, Филатовым (мэр Днепра Борис Филатов — ред.) и Денисенко (народный депутат Андрей Денисенко — ред.). Цель – исключительно политическая. Последний год Филатов очень много потерял (в рейтинге — ред.) из-за постоянных обвинений его в коррупции, конфликта с большинством "демократических" партий и общественных организаций", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в среду.

По его мнению, цель провокации – разделить общество "на патриотов и мифических "сепаратистов", состоящих их тех, кто празднует День Победы, кто против воровства и хамства, да и просто против Филатова по каким-то другим причинам".

"Участники Марша Победы выступали исключительно за единую Украину, за демократические ценности, равные права. Сторонники "Оппозиционного блока" не использовали никакой, подчеркиваю, никакой запрещенной символики. Требование убрать символику общенациональной политической партии являются просто поводом. После окончания мероприятия все его участники мирно разошлись по домам", — добавил политик.