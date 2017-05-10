В США легкомоторный самолет, пролетая над шоссе, задел фуру

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Легкомоторный самолет, низко опустившийся над автотрассой в американском штате Огайо, задел грузовик-фуру, от удара у самолета оторвало колесо шасси, которое застряло в крыше автопоезда, сообщает издание Sandusky Register.

"Я ехал по шоссе Ohio 53, когда услышал грохот. Он раздался рядом с грузовиком", — описывает произошедшее шофер грузовика Расс Стрит. По его словам, было похоже, сейчас на него кто-то наедет, или у машины прокололись сразу несколько колес.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Фремонт, когда Стрит возвращался в аэропорт после разгрузки. Приехав на место, водитель обнаружил, что в крыше его фуры застряло колесо самолетного шасси.

Как было установлено позднее, за штурвалом легкомоторного самолета Piper, "протаранившего фуру", находился 71-летний Джон Рендалл. После столкновения он посадил самолет на фюзеляж.

В результате инцидента никто не пострадал.

Власти ведут расследование случившегося. Причины, которые заставили пилота вести самолет на низкой высоте, пока не установлены.