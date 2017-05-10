Amnesty International настаивает, что Киев нарушил права демонстрантов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российское отделение Amnesty International настаивает на том, что права задержанных 9 мая на Украине были нарушены и демонстранты должны быть освобождены, заявил РИА Новости глава российского представительства организации Сергей Никитин в среду.
"Наши коллеги (в киевском офисе Amnesty International — ред.) выступили с заявлением о том, что задержания мирных граждан и запрет советской символики недопустимы, что такие меры не только делают Украину свободной, но, наоборот, возвращают Украину в советские времена. Мы говорим, что власти Украины должны эффективно и беспристрастно расследовать все случаи насилия, которые были проявлены в ходе демонстрации 9 мая в Киеве и других городах Украины, и все задержанные мирные демонстранты должны быть освобождены", — сказал Никитин агентству.
Ранее в Amnesty International заявили, что запрет символики, связанной с запрещенной на Украине Коммунистической партией, является нарушением права на свободу слова, а задержание "мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти".
Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.