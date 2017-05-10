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В мире

Amnesty International настаивает, что Киев нарушил права демонстрантов

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Май 2017 (26)
17:1810.05.2017
(обновлено: 17:25 10.05.2017)
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© РИА Новости . Захар ВиноградовДень Победы в Днепре. Украина. Архивное фотоДень Победы в Днепре. Украина. Архивное фото
© РИА Новости . Захар Виноградов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российское отделение Amnesty International настаивает на том, что права задержанных 9 мая на Украине были нарушены и демонстранты должны быть освобождены, заявил РИА Новости глава российского представительства организации Сергей Никитин в среду.

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Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция в День Победы задержала по территории Украины более 50 человек. Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики". Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление организации, напомнив, что "на Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов".

"Наши коллеги (в киевском офисе Amnesty International — ред.) выступили с заявлением о том, что задержания мирных граждан и запрет советской символики недопустимы, что такие меры не только делают Украину свободной, но, наоборот, возвращают Украину в советские времена. Мы говорим, что власти Украины должны эффективно и беспристрастно расследовать все случаи насилия, которые были проявлены в ходе демонстрации 9 мая в Киеве и других городах Украины, и все задержанные мирные демонстранты должны быть освобождены", — сказал Никитин агентству.

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© РИА Новости . Стрингер
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При этом глава российского представительства напомнил, что прямая обязанность полиции — не использовать чрезмерную силу для пресечения мирных собраний, митингов, за исключением случаев, когда существует угроза насильственных действий. "Но даже в этих случаях правоохранительные органы должны реагировать пропорциональной той угрозе, которая представляется", — заключил Никитин.

Ранее в Amnesty International заявили, что запрет символики, связанной с запрещенной на Украине Коммунистической партией, является нарушением права на свободу слова, а задержание "мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти".

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Организация считает, что власти Украины обязаны гарантировать свободу мирных собраний всем без исключений.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.

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