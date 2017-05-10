Кнессет в предварительном чтении принял закон о "доме еврейского народа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Израильский парламент принял в предварительном чтении проект закона о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем угрозу дискриминации.

Инициатива, ранее одобренная правительством, объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Законопроект провозглашает государственным языком только иврит, оставляя ныне формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

"Государство Израиля является национальным домом еврейского народа, в котором он реализует свое стремление к самоопределению в соответствии со своим культурным и историческим наследием. Право на национальное самоопределение в Государстве Израиль уникально для еврейского народа", — цитирует выдержки из документа пресс-служба Кнессета.

Согласно законопроекту, еврейский календарь становится официальным календарем Израиля, а "основные принципы еврейской традиции" объявляются источником права для судебной системы страны.

Вместе с тем документ гарантирует каждому гражданину страны, вне зависимости от национальности и вероисповедания, право на "активное сохранение собственной культуры, наследия, языка и идентичности", а святым местам – защиту от "осквернения и любого иного вреда".

В случае утверждения в оставшихся трех чтениях инициатива получит статус одного из основных (конституционных) законов Израиля.

Пятую часть 8-миллионного населения Израиля составляют арабы, которые обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Ассоциируя себя с палестинцами, многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.

В предварительном чтении законопроект был одобрен 48 голосами против 41. В ходе дебатов из зала Кнессета вывели трех парламентариев от "Объединенного арабского списка". Один из них Джамаль Захалка назвал автора инициативы, депутата от правящей партии "Ликуд" Ави Дихтера, "фашистом и расистом", сообщила парламентская пресс-служба.

Это уже вторая попытка израильских правых провести закон о национальном характере государства. Первая была предпринята в конце 2014 года. Тогда документ, одобренный правительством, не дошел до парламентских слушаний из-за объявленных вскоре досрочных выборов.

"Задача законопроекта – гарантировать конституционным правом, что статус Израиля как государства еврейского народа будет равен с правовой точки зрения демократическому характеру государства и правам человека, которые уже закреплены Основными (конституционными) законами. Тем самым будет завершено законодательное оформление уникального характера Израиля как еврейского и демократического государства в духе принципов Декларации независимости", — говорится в пояснительной записке к инициативе.