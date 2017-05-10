Переговоры с Россией по С-400 "достигли зрелой стадии", заявили в Турции

АНКАРА, 10 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставке ЗРС С-400, однако имеет конечной целью самой производить компоненты для своей системы ПВО, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык в среду.

"Переговоры с Россией по С-400 достигли зрелой стадии, остались технические детали. Когда договоримся по цене – то представим это нашему президенту, и будет принято решение. Страны НАТО не делятся с нами технологиями, не выставляют конкурентоспособных цен, но сразу же критикуют, как только Турция начинает искать альтернативы. У них нет такого права. Наша основная цель, против которой никто не может выступать, — это производить собственные компоненты для системы ПВО. И мы начали большую работу в этом направлении", — сказал Ышык в эфире телеканала NTV.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.