Большинство французских избирателей в Сирии поддержали Ле Пен

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Сирия стала единственной страной, в которой избиратели на выборах президента Франции отдали предпочтение кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты голосования за рубежом, обнародованные МИД Франции.

Согласно этим данным, за Ле Пен в Сирии проголосовали 64,29% избирателей, тогда как ее соперника Эммануэля Макрона, получившего президентский пост по итогам голосования, поддержали лишь 35,71%.

Всего в Сирии в списки французских избирателей было внесено 807 человек, однако голосовать пришли лишь 15 человек, девять из которых предпочли Ле Пен Макрону. Один из голосовавших опустил в урну белый бюллетень.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

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