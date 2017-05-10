На юго-западе Китая у четырех человек изъяли около 65 килограммов героина

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла у четырех подозреваемых 65 килограммов героина, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Наркотики были изъяты в Дэхун-Дай-Цзинпоском автономном округе во время проверки одного из автомобилей. Подозреваемые были задержаны и находятся под стражей. Ведется дальнейшее расследование.

Китайское уголовное законодательство предусматривает очень строгое наказание за совершение наркопреступлений. При этом количество наркотиков, обнаруженных при досмотре лиц, уличенных в контрабанде, сбыте, перевозке, производстве и незаконном хранении, устанавливается по их весу без пересчета на 100% активного вещества.

За контрабанду крупных объемов наркотиков (например, опиума в количестве свыше одного килограмма или героина свыше 50 граммов) нарушителям грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь.