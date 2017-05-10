Трамп рассчитывает на благодарность за увольнение потерявшего доверие Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что ему еще скажут спасибо за увольнение потерявшего доверие директора ФБР Джеймса Коми.

"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда дело успокоится, они будут меня благодарить!" — написал Трамп в Twitter.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.

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Трамп объявил накануне об отставке директора ФБР, заявив, что Коми не может эффективно руководить ведомством.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.