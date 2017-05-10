Трамп рассчитывает на благодарность за увольнение потерявшего доверие Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что ему еще скажут спасибо за увольнение потерявшего доверие директора ФБР Джеймса Коми.
"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда дело успокоится, они будут меня благодарить!" — написал Трамп в Twitter.
Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.
Трамп объявил накануне об отставке директора ФБР, заявив, что Коми не может эффективно руководить ведомством.