Пражская прокуратура выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война"

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Прокуратура Праги выдала в среду ордер на арест лидера российской арт-группы "Война" Олега Воротникова, который нарушил данное ранее обязательство и трижды не явился на допросы, сообщила журналистам представитель прокуратуры Штепанка Зенклова.

"Воротников не находится по адресу, который он сообщил судебно-правоохранительным органам. К тому же он уже три раза не явился на допрос", — сказала Зенклова.

Лидера российской арт-группы "Война" Олега Воротникова вместе с женой и тремя маленькими детьми полицейские задержали в Праге 18 сентября 2016 года при проверке документов. Воротников по запросу МВД РФ с 2011 года находится в международном списке лиц, разыскиваемых Интерполом в связи с сопротивлением, которое он оказывал при задержании в России.

Пражский городской суд принял решение оставить Воротникова на свободе, приняв во внимание его письменное обещание не покидать пределы Чехии и посещать заседания суда по его делу.

Ранее Зенклова сообщала, что прокуратура получила запрос о выдаче в Россию Воротникова. По ее словам, "прокурор изучит поступившие материалы, проведет допрос господина Воротникова, оценит полученные материалы с той точки зрения, если, по его мнению, выдача Воротникова возможна или нет, если выполнены условия для его выдачи". Затем, пояснила Зенклова, прокурор подаст соответствующее предложение в городской суд Праги с рекомендацией о выдаче или невыдаче Воротникова в Россию.

Арт-группа "Война" прославилась радикальными акциями, наиболее известные из которых были устроены в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в Москве, на Литейном мосту в Петербурге и в московском Таганском суде во время вынесения приговора организаторам выставки "Запретное искусство-2006". Участники "Войны" неоднократно привлекались к административной ответственности за свои действия.