В Киргизии застрелили сбежавшего из зоопарка волка

БИШКЕК, 10 мая – РИА Новости. Волка, сбежавшего из зоопарка в киргизском городе Каракол, пришлось застрелить, сообщила в среду журналистам директор зоопарка Салтанат Сеитова.

В среду в соцсетях Киргизии появились фотографии и видеозаписи очевидцев на которых видно хищника, бегающего по улицам Каракола.

По словам Сеитовой, во вторник, воспользовавшись наплывом людей в зоопарке, один из посетителей перелез через ограждение и подобрался к вольеру с волками. По предварительным данным, неизвестный перерезал проволоку, ограждающую вольер, поэтому одному из волков удалось выбраться на свободу.

"Мы обнаружили пропажу в 06.30 (03.30 мск) и сразу обратились в муниципальные службы", — сказала Сеитова.

Вскоре животное обнаружили на одной из улиц неподалёку от зоопарка. Молодая волчица была крайне напугана и не давалась людям. Было принято решение об ее отстреле. "Конечно, очень жаль животное, но учитывая риски, мы не могли поступить иначе", — добавила Сеитова.

Единственный в Киргизии зоопарк был основан в Караколе в 1987 году. Он занимает относительно небольшую территорию около 7 гектаров. Сейчас в нем содержится почти 35 видов животных, в том числе волки, медведи, тигры, лисы, маралы, яки, ламы. Многие из них занесены в Красную книгу.