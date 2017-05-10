В офис партии "Свобода" во Львове бросили коктейль Молотова

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис националистической партии "Свобода" во Львове, заявил в среду глава городской партийной ячейки Любомир Мельничук.

"Сегодня (среда), очевидно ночью, в наш партийный офис на (улице – ред.) Чайковского бросили коктейль Молотова. По словам экспертов, чудом помещение не загорелось. Очевидным является факт, что во Львове поднимают голову антиукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации", — написал Мельничук на своей странице в Facebook.

Он также написал, что таким образом запугать украинских националистов не удастся.

Мельничук также прикрепил к своему сообщению фотографии, на которых видны частично разбитое окно и лежащая рядом разбитая бутылка со следами горения. Из фотографий следует, что бутылка с зажигательной смесью не попала внутрь здания.