В ЛНР сообщили, что после парада Победы вернули технику в места хранения

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Вооружение и техника, принимавшие участие в параде Победы в Луганске, направлены в постоянные места хранения, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"После проведения парада Победы 9 мая вооружение и техника, участвовавшие в прохождении по главной площади республики, направлена в места хранения", — сказал Марочко.

Он отметил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время могут, при желании, это зафиксировать. "Мы неукоснительно соблюдаем минские договоренности", — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.