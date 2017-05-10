В Киеве испортили инсталляцию, установленную на месте памятника Ленину

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Неизвестные испортили инсталляцию из живых растений на каменном пьедестале в Киеве, где раньше находился памятник Владимир Ленину, сообщил в среду культурный центр "Изоляция".

Ранее центр превратил каменный пьедестал на Бессарабской площади в центре Киева, на котором раньше находился памятник Ленину, во временную инсталляцию, украсив его веточками мяты и розмарина. Автором инсталляции "Ритуал природы" стала мексиканская художница Иса Каррильо, ее проект победил в открытом голосовании.

"Современная история места, вокруг которого создан проект "Общественное соглашение", началась с неоднозначного акта деконструкции. Поэтому акт разрушения инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильо "Ритуал природы" тоже рассматриваем как вклад в дискуссию", — говорится в сообщении центра в Facebook.

Как отметили в организации, в среду организаторы планируют возобновить инсталляцию и приглашают горожан присоединиться к этому процессу.

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации. Памятник Ленину на Бессарабской площади в Киеве снесли в конце 2013 года в ходе массовых беспорядков.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.