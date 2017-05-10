Глава Нацбанка Украины опровергла связь своей отставки с политикой

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Подавшая в отставку с поста главы Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что ее уход с должности не связан с политикой, а является личным решением.

Ранее в среду Нацбанк Украины сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы финучреждения. Ранее глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

"Смена главы НБУ – это не политическое решение, а мой личный выбор. Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики", — написала Гонтарева в среду в блоге на сайте украинского журнала "Новое время".

Гонтарева еще раз перечислила успехи в реформах в финансовом секторе, которые, по ее мнению, удалось достичь Украине во время ее управления Нацбанком. В частности – это очищение банковской системы от неплатежеспособных банков, преобразование Нацбанка в независимый орган и финансовая стабилизация в стране в целом.

По мнению Гонтаревой, новым главой Нацбанка должен стать профессиональный независимый банкир-технократ, который сможет продолжить "начатые реформы в банковском секторе".