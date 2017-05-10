Прокуратура Швеции просит больше времени для предъявления обвинения Акилову

Полицейские на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017

Полицейские на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017

СТОКГОЛЬМ, 10 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции попросила суд Стокгольма продлить ей срок для предъявления обвинения Рахмату Акилову, подозреваемому в совершении теракта в шведской столице 7 апреля этого года.

"Сегодня в среду в первой половине дня заместитель главного городского прокурора Ханс Ирман передал запрос на продление срока для предъявления обвинения по делу о мужчине, который находится под стражей по подозрению в совершении террористического преступления в Стокгольме 7 апреля 2017 года", — говорится в сообщении для прессы.

В нем поясняется, что поводом для запроса стало незаконченное пока следствие и необходимость в дополнительном времени для следственных мероприятий и технического анализа материалов. Ранее шведские следователи во время встреч с журналистами не раз говорили, что следствие по делу Акилова может занять целый год.

Акилов был заключен под стражу 11 апреля, и согласно решению Стокгольмского суда прокуратура должна была предъявить обвинение до 11 мая.

В среду в суд Стокгольма была передана предварительная судебно-психологическая экспертиза, проведенная в отношении Акилова; врачи не нашли каких-либо расстройств в психике подозреваемого во время совершения им преступления.

Седьмого апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с тех пор он находится под стражей.