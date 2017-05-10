Макрону и Трампу "наплевать на Украину", считает политолог

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин полагает, что избранный президент Франции Эммануэль Макрон будет менее активно участвовать в процессах на постсоветском пространстве, нежели его предшественники, а участие в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию украинского кризиса ему вообще не интересно.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

"(Экс-президент Франции — ред.) Николя Саркози и (действующий глава республики — ред.) Франсуа Олланд очень сильно занимались постсоветским пространством. Саркози брал на себя роль в урегулировании грузино-осетинского конфликта. Олланд, как и (канцлер ФРГ Ангела — ред.) Меркель, был в "нормандском формате" кровно заинтересован — они все это начинали. Формат-то нормандский", — сказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" Платошкин.

"Макрон ничего не будет делать. "Нормандский формат" умер, потому что Макрону на него плевать. Макрону на Украину, также как (президенту США Дональду — ред.) Трампу, абсолютно наплевать", — подчеркнул эксперт. По его мнению, "Макрон не связан и не хочет связываться с политическими авантюристами в Киеве".

Между тем вначале мая лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель условились, что работа в "нормандском формате" будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию на Украине.



