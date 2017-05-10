В нескольких регионах Германии проходит антитеррористическая операция

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Немецкие правоохранители проводят обыски в рамках масштабной антитеррористической операции, которая проходит в Баварии, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Берлине, сообщается на сайте генеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.
Задержаний в рамках данной операции не проводилось.
Ранее сообщалось, что полиция немецкого города Лейпцига провела обыски как минимум в трех домах и задержала несколько человек. Сообщалось, что операция была направлена против предполагаемых членов ИГ* и других сирийских террористических группировок, которые могут скрываться в Германии.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России