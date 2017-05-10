Баронесса Ирина фон Дрейер разочарована исходом выборов во Франции

13:0510.05.2017
(обновлено: 13:06 10.05.2017)
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Проживающая во Франции баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, в 2015 году получившая в день своего 100-летия паспорт России, разочарована исходом выборов президента Франции, сообщил РИА Новости ее сын Фома.
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.
"Конечно же, мама ужасно разочарована! Она постоянно мечтает о России и хочет туда вернуться", — сказал Фома Викторович.
По словам сына баронессы, избрание Макрона стало для мамы "ужасной новостью".
"Она вспоминает президентство генерала де Голля, когда Франция любила Россию", — добавил собеседник агентства.
Сам он по-прежнему ожидает решения российских властей по вопросу предоставления ему гражданства РФ.
В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.
Негласным распорядителем праздника стал сын баронессы Ирины фон Дрейер Фома Викторович — именно благодаря его стараниям история с паспортом получила такую огласку.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБаронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 года она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и в конце концов обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням.
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 года она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и в конце концов обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням.
Программа шестидневного визита Ирины Владимировны в Москву уже чрезвычайно насыщена событиями - обзорная экскурсия, посещение Красной площади, Кремля, поход в Большой театр на "Щелкунчика".
© РИА Новости . Виктория ИвановаПерейти в фотобанкПаспорт РФ баронессе Ирине Владимировне фон Дрейер вручил посол России во Франции Александр Орлов. "Дорогая Ирина Владимировна, некоторое время назад вы поделились своей мечтой — получить российский паспорт. Ваша мечта исполнилась — вы сегодня гражданка России", — сказал посол, вручая документ.
Паспорт РФ баронессе Ирине Владимировне фон Дрейер вручил посол России во Франции Александр Орлов. "Дорогая Ирина Владимировна, некоторое время назад вы поделились своей мечтой — получить российский паспорт. Ваша мечта исполнилась — вы сегодня гражданка России", — сказал посол, вручая документ.
© РИА Новости . Виктория ИвановаПерейти в фотобанкБаронесса не стала скрывать неподдельную радость. "Это восхитительно! Я не верю своему счастью, это невероятно, что со мной все это случилось, что я могу поехать в Россию и у меня есть паспорт", — сказала именинница, от неожиданности сбиваясь с русского языка на французский и английский.
Баронесса не стала скрывать неподдельную радость. "Это восхитительно! Я не верю своему счастью, это невероятно, что со мной все это случилось, что я могу поехать в Россию и у меня есть паспорт", — сказала именинница, от неожиданности сбиваясь с русского языка на французский и английский.
Сотый день рождения баронесса Ирина фон Дрейер отметила в ресторане "Пушкин".
Баронесса Ирина фон Дрейер и комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Баронесса Ирина фон Дрейер с сыном Фомой на праздновании в ресторане "Пушкин" своего 100-го дня рождения.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЕще при сходе с трапа самолета в московском Шереметьеве баронессу буквально осыпали цветами. Свой букет вручила имениннице и корреспондент МИА "Россия сегодня". Когда сотрудница аэропорта предложила Ирине фон Дрейер дать ей паспорт для проверки, баронесса не смогла сдержать слез. "Не могу поверить, что я в России" — сказала фон Дрейер, доставая документ из сумки.
Еще при сходе с трапа самолета в московском Шереметьеве баронессу буквально осыпали цветами. Свой букет вручила имениннице и корреспондент МИА "Россия сегодня". Когда сотрудница аэропорта предложила Ирине фон Дрейер дать ей паспорт для проверки, баронесса не смогла сдержать слез. "Не могу поверить, что я в России" — сказала фон Дрейер, доставая документ из сумки.
Сейчас получения российского гражданства ожидает сын баронессы — Фома фон Дрейер. "Документы уже подали, теперь ожидаю решения. Очень хочу 9 мая поехать в Москву, попасть на парад Победы и поучаствовать в шествии "Бессмертного полка". Это моя большая мечта!" — рассказал он.
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".