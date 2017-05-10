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В мире

Баронесса Ирина фон Дрейер разочарована исходом выборов во Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (1131)
13:0510.05.2017
(обновлено: 13:06 10.05.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкБаронесса Ирина фон Дрейер. Архивное фотоБаронесса Ирина фон Дрейер. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Проживающая во Франции баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, в 2015 году получившая в день своего 100-летия паспорт России, разочарована исходом выборов президента Франции, сообщил РИА Новости ее сын Фома.

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Выборы президента Франции были срежиссированы извне, считает политолог
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

"Конечно же, мама ужасно разочарована! Она постоянно мечтает о России и хочет туда вернуться", — сказал Фома Викторович.

По словам сына баронессы, избрание Макрона стало для мамы "ужасной новостью".

"Она вспоминает президентство генерала де Голля, когда Франция любила Россию", — добавил собеседник агентства.

Сам он по-прежнему ожидает решения российских властей по вопросу предоставления ему гражданства РФ.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Встреча спустя 95 лет: баронесса Ирина фон Дрейер в Москве
© РИА Новости . Виктория ИвановаПерейти в фотобанкНегласным распорядителем праздника стал сын баронессы Ирины фон Дрейер Фома Викторович — именно благодаря его стараниям история с паспортом получила такую огласку.Баронесса Ирина фон Дрейер после получения российского паспорта
© РИА Новости . Виктория Иванова
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Негласным распорядителем праздника стал сын баронессы Ирины фон Дрейер Фома Викторович — именно благодаря его стараниям история с паспортом получила такую огласку.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБаронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 года она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и в конце концов обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням.Баронесса Ирина фон Дрейер посетила Кремль
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 года она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и в конце концов обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрограмма шестидневного визита Ирины Владимировны в Москву уже чрезвычайно насыщена событиями - обзорная экскурсия, посещение Красной площади, Кремля, поход в Большой театр на "Щелкунчика".Баронесса Ирина фон Дрейер посетила Кремль
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Программа шестидневного визита Ирины Владимировны в Москву уже чрезвычайно насыщена событиями - обзорная экскурсия, посещение Красной площади, Кремля, поход в Большой театр на "Щелкунчика".
© РИА Новости . Виктория ИвановаПерейти в фотобанкПаспорт РФ баронессе Ирине Владимировне фон Дрейер вручил посол России во Франции Александр Орлов. "Дорогая Ирина Владимировна, некоторое время назад вы поделились своей мечтой — получить российский паспорт. Ваша мечта исполнилась — вы сегодня гражданка России", — сказал посол, вручая документ.Посол РФ во Франции А.Орлов вручил российский паспорт баронессе И.фон Дрейер
© РИА Новости . Виктория Иванова
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Паспорт РФ баронессе Ирине Владимировне фон Дрейер вручил посол России во Франции Александр Орлов. "Дорогая Ирина Владимировна, некоторое время назад вы поделились своей мечтой — получить российский паспорт. Ваша мечта исполнилась — вы сегодня гражданка России", — сказал посол, вручая документ.
© РИА Новости . Виктория ИвановаПерейти в фотобанкБаронесса не стала скрывать неподдельную радость. "Это восхитительно! Я не верю своему счастью, это невероятно, что со мной все это случилось, что я могу поехать в Россию и у меня есть паспорт", — сказала именинница, от неожиданности сбиваясь с русского языка на французский и английский.Посол РФ во Франции А.Орлов вручил российский паспорт баронессе И.фон Дрейер
© РИА Новости . Виктория Иванова
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Баронесса не стала скрывать неподдельную радость. "Это восхитительно! Я не верю своему счастью, это невероятно, что со мной все это случилось, что я могу поехать в Россию и у меня есть паспорт", — сказала именинница, от неожиданности сбиваясь с русского языка на французский и английский.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотый день рождения баронесса Ирина фон Дрейер отметила в ресторане "Пушкин".Баронесса Ирина фон Дрейер (в центре) на праздновании в ресторане Пушкин своего 100-го дня рождения
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сотый день рождения баронесса Ирина фон Дрейер отметила в ресторане "Пушкин".
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБаронесса Ирина фон Дрейер и комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.Баронесса Ирина фон Дрейер посетила Кремль
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Баронесса Ирина фон Дрейер и комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБаронесса Ирина фон Дрейер с сыном Фомой на праздновании в ресторане "Пушкин" своего 100-го дня рождения.Баронесса Ирина фон Дрейер с сыном Фомой на праздновании в ресторане Пушкин своего 100-го дня рождения.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Баронесса Ирина фон Дрейер с сыном Фомой на праздновании в ресторане "Пушкин" своего 100-го дня рождения.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЕще при сходе с трапа самолета в московском Шереметьеве баронессу буквально осыпали цветами. Свой букет вручила имениннице и корреспондент МИА "Россия сегодня". Когда сотрудница аэропорта предложила Ирине фон Дрейер дать ей паспорт для проверки, баронесса не смогла сдержать слез. "Не могу поверить, что я в России" — сказала фон Дрейер, доставая документ из сумки.Баронесса Ирина фон Дрейер с сыном Фомой во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Илья Питалев
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Еще при сходе с трапа самолета в московском Шереметьеве баронессу буквально осыпали цветами. Свой букет вручила имениннице и корреспондент МИА "Россия сегодня". Когда сотрудница аэропорта предложила Ирине фон Дрейер дать ей паспорт для проверки, баронесса не смогла сдержать слез. "Не могу поверить, что я в России" — сказала фон Дрейер, доставая документ из сумки.
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Приехавшую в РФ баронессу фон Дрейер в день ее 100-летия встретили цветами
© Ruptly
Приехавшую в РФ баронессу фон Дрейер в день ее 100-летия встретили цветами
Сейчас получения российского гражданства ожидает сын баронессы — Фома фон Дрейер. "Документы уже подали, теперь ожидаю решения. Очень хочу 9 мая поехать в Москву, попасть на парад Победы и поучаствовать в шествии "Бессмертного полка". Это моя большая мечта!" — рассказал он.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".

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