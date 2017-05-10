Баронесса Ирина фон Дрейер разочарована исходом выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Проживающая во Франции баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, в 2015 году получившая в день своего 100-летия паспорт России, разочарована исходом выборов президента Франции, сообщил РИА Новости ее сын Фома.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

"Конечно же, мама ужасно разочарована! Она постоянно мечтает о России и хочет туда вернуться", — сказал Фома Викторович.

По словам сына баронессы, избрание Макрона стало для мамы "ужасной новостью".

"Она вспоминает президентство генерала де Голля, когда Франция любила Россию", — добавил собеседник агентства.

Сам он по-прежнему ожидает решения российских властей по вопросу предоставления ему гражданства РФ.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Сейчас получения российского гражданства ожидает сын баронессы — Фома фон Дрейер. "Документы уже подали, теперь ожидаю решения. Очень хочу 9 мая поехать в Москву, попасть на парад Победы и поучаствовать в шествии "Бессмертного полка". Это моя большая мечта!" — рассказал он.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".