Рогозин провел встречу с премьер-министром Индии Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин встретился с премьер-министром Нарендрой Моди", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Индии в Twitter.

Russian Deputy PM, Mr. Dmitry Rogozin calls on PM @narendramodi in New Delhi pic.twitter.com/7euWPZFUxF — PIB India (@PIB_India) 10 мая 2017 г.

Подробности переговоров не приводятся, но, как ранее заявил сам Рогозин после встречи с главой МИД Индии Сушмой Сварадж, он планировал рассказать индийскому премьеру "о тех решениях, которые мы предлагаем обсуждать в ходе предстоящего саммита".

Рогозин и Сварадж в Нью-Дели провели переговоры в формате встречи сопредседателей межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Они обсудили подготовку к двустороннему российско-индийскому саммиту на высшем уровне, который пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге. Среди тем заседания упоминались сотрудничество в области мирной атомной энергетики, вопросы развития транспортных коридоров, развития сотрудничества в области сельского хозяйства, таможенного контроля, а также в сферах безопасности, освоения космоса, реагирования на чрезвычайные ситуации и другие.