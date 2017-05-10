Во Франции соцпартия начала процедуру исключения экс-премьера Вальса

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Социалистическая партия Франции начала рассмотрение вопроса исключения из своих рядов экс-премьера Мануэля Вальса после его заявления о намерении примкнуть на предстоящих парламентских выборах к движению избранного президента Эммануэля Макрона, сообщил первый секретарь Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис.
"Процедура начата. Мануэль Вальс должен предстать перед комиссией по разрешению конфликтов", — сказал первый секретарь Соцпартии.
Камбаделис подчеркнул, что не он принимает решения о том, исключить кого-то или нет. "Есть обязательные процедуры", — заявил он.
Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура — 11 и 18 июня.