Во Франции соцпартия начала процедуру исключения экс-премьера Вальса

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Социалистическая партия Франции начала рассмотрение вопроса исключения из своих рядов экс-премьера Мануэля Вальса после его заявления о намерении примкнуть на предстоящих парламентских выборах к движению избранного президента Эммануэля Макрона, сообщил первый секретарь Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис.

Накануне Вальс заявил, что Соцпартия "мертва", и объявил о намерении баллотироваться на выборах в Национальное собрание (нижняя палата) от движения Макрона. Между тем, по словам представителей Макрона, данный вопрос пока не рассматривался, а сам Вальс должен претендовать на возможность баллотироваться на общих основаниях.

"Процедура начата. Мануэль Вальс должен предстать перед комиссией по разрешению конфликтов", — сказал первый секретарь Соцпартии.

Камбаделис подчеркнул, что не он принимает решения о том, исключить кого-то или нет. "Есть обязательные процедуры", — заявил он.

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура — 11 и 18 июня.