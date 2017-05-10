Пушков прокомментировал будущую встречу Лаврова и Трампа

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Предстоящая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом может открыть путь к договоренностям по Сирии и к продуктивной встрече Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что Лавров встретится в среду в Вашингтоне с Трампом. Также Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

"Встреча Трамп-Лавров продолжит переговоры Путин-Тиллерсон. Она может открыть путь к договоренностям по Сирии и к продуктивной встрече Путин-Трамп", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Встреча Трамп-Лавров продолжит переговоры Путин-Тиллерсон. Она может открыть путь к догов. по Сирии и к продуктивной встрече Путин-Трамп. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 мая 2017 г.

Путин и Трамп 2 мая провели 30-минутный телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, обсудили ситуацию в Северной Корее, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля. Встреча Путина и Тиллерсона состоялась в рамках визита главы внешнеполитического ведомства США в Москву в апреле.