Пушков прокомментировал будущую встречу Лаврова и Трампа

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Предстоящая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом может открыть путь к договоренностям по Сирии и к продуктивной встрече Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что Лавров встретится в среду в Вашингтоне с Трампом. Также Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.
"Встреча Трамп-Лавров продолжит переговоры Путин-Тиллерсон. Она может открыть путь к договоренностям по Сирии и к продуктивной встрече Путин-Трамп", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Встреча Трамп-Лавров продолжит переговоры Путин-Тиллерсон. Она может открыть путь к догов. по Сирии и к продуктивной встрече Путин-Трамп.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 мая 2017 г.