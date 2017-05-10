У подозреваемого в совершении теракта в Швеции не нашли расстройств психики

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017

СТОКГОЛЬМ, 10 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Предварительная судебно-психологическая экспертиза не нашла каких-либо расстройств психики у Рахмата Акилова, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля.

"В исследовании делается вывод, что Рахмат Акилов не страдал от психических нарушений в момент совершения им преступления", — сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на заключение врачей, переданное в среду в суд Стокгольма.

В пятницу 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 — получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с тех пор он находится под стражей.