У подозреваемого в совершении теракта в Швеции не нашли расстройств психики

СТОКГОЛЬМ, 10 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Предварительная судебно-психологическая экспертиза не нашла каких-либо расстройств психики у Рахмата Акилова, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля.
В пятницу 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 — получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.
Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с тех пор он находится под стражей.