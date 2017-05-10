В Риге в праздновании Дня Победы приняли участие около 100 тысяч человек

РИГА, 10 мая – РИА Новости. Мероприятия в связи с Днем Победы в Риге посетили около 100 тысяч человек, что на 50 тысяч человек меньше, чем в прошлом году, сообщили в среду в Госполиции Латвии.

В прошлом году в парке Победы 9 мая собрались 150 тысяч человек, а годом ранее организаторы празднования утверждали, что в мероприятиях Дня Победы участвовали 220 тысяч человек.

"По нашим подсчетам, мероприятия 9 мая в парке Победы посетили 100 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе Госполиции.

Министр внутренних дел республики Рихард Козловскис в среду заявил в эфире Латвийского телевидения, что в 2017 году празднование 9 мая в Латвии было менее масштабным, чем в предыдущие.

В праздновании Дня Победы, по данным рижских властей, ежегодно принимают участие 150-200 тысяч человек, притом, что население Риги составляет 700 тысяч человек, а 9 мая не является выходным днем.