Марин Ле Пен прокомментировала уход племянницы из Нацфронта

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что сожалеет об уходе своей племянницы Марион Марешаль из партии "Национальный фронт", однако "как мать" понимает ее решение.

Во вторник стало известно, что Марешаль-Ле Пен откажется от своего мандата в совете региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (PACA) и не будет переизбираться в Нацсобрание на предстоящих в июне парламентских выборах. Свое решение она объяснила желанием больше времени проводить со своей двухлетней дочерью Олимп.

"Как политический лидер я очень сожалею о решении Марион, но, увы, как мать я ее понимаю", — написала лидер Нацфронта на своей странице в социальной сети Twitter.

Comme dirigeante politique je regrette profondément la décision de Marion mais hélas, comme maman, je la comprends. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 мая 2017 г.

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Внучка основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена и племянница нынешнего лидера Нацфронта Марин Ле Пен, Марешаль-Ле Пен за несколько лет добилась серьезного успеха на политическом поприще. В 2012 году в возрасте 22 лет и шести месяцев она стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания, одержав победу на выборах в избирательном округе Воклюз. Кроме нее от Нацфронта удалось избраться лишь одному депутату — Жильберу Коллару.

В 2015 году Марешаль-Ле Пен возглавляла избирательный список Нацфронта на региональных выборах в PACA, в первом туре одержала верх, обойдя политического тяжеловеса — мэра Ниццы Кристиана Эстрози, возглавлявшего список "Республиканцев", однако во втором туре в упорной борьбе все же уступила градоначальнику, которого поддержали практически все прочие партии. В региональном совете возглавила фракцию оппозиции.