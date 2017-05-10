В Дели проходят переговоры Дмитрия Рогозина и главы МИД Индии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Дели на встрече с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж обсуждает торгово-экономические отношения двух стран и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.

"Начало переговоров в Нью-Дели. Встреча с министром иностранных дел С.Сварадж. В повестке — двусторонние торгово-экономические отношения и подготовка к саммиту 1 июня в Санкт-Петербурге", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

XXI Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня.