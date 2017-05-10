СМИ: экс-военные призвали премьера Британии решить вопрос финансирования ВС

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывшие британские военнослужащие направили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо, в котором призывают ее решить кризис финансирования вооруженных сил, угрожающий боеспособности войск Великобритании, пишет издание Times.

Ранее в конце марта британские СМИ сообщали о дефиците бюджета минобороны, из-за чего военное ведомство намерено сократить численность вооруженных сил страны.

"Вооруженные силы вынуждены следовать наносящей ущерб экономии средств, в том числе в личном составе, обеспечении и подготовке, в то время, когда вероятность боевых действий возрастает", — приводит издание выдержку из письма бывших военных.

"Подобную ситуацию в сфере безопасности необходимо решать", — написали они в письме, указав на "угрозы" со стороны России и КНДР.

Письмо было направлено Мэй перед тем, как в среду она встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как ожидается, одной из основных тем обсуждения станет финансирование вооруженных сил.

Письмо, как отмечает издание, свидетельствует об обеспокоенности военнослужащих различных рангов ситуацией в вооруженных силах, в письме стоят 24 подписи — от адмирала флота Майкла Сесила Бойса и генерала Дэвида Ричардса до капрала Кейла Ройса и младшего капрала Питера Даннинга — военнослужащих, лившихся ног конечностей во время боевых действий.