В Днепре началось расследование после беспорядков в День Победы

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в среду, что в связи с действиями сотрудников Национальной полиции во время массовых акций в День Победы в городе Днепр проводится служебное расследование.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор" , конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.