В НКР заявили 60 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (359)

ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о 60 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Девятого мая и в ночь на 10 мая вооруженные силы Азербайджана 60 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 970 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном участке линии соприкосновения противник применил также 60-миллиметровые минометы", — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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