В Азербайджане пройдут мероприятия в память Гейдара Алиева

БАКУ, 10 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Жители Азербайджана отмечают 94-ю годовщину со дня рождения экс-президента страны Гейдара Алиева, в среду в столице и регионах республики пройдут мероприятия, посвященные наследию общенационального лидера, передает корреспондент РИА Новости.

Президент страны Ильхам Алиев, члены правительства в среду утром посетят могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Азербайджанские диаспорские организации, действующие в ряде стран, также проводят памятные мероприятия.

Гейдар Алиев родился в 1923 году. В советский период он занимал ряд высоких должностей в азербайджанском и союзном руководстве. В частности, в конце 1960-х годов он возглавлял Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР, затем был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана (фактическим руководителем республики).

В 1980-е годы Алиев был членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. В 1987 году в знак несогласия с политикой тогдашнего советского руководства и лично Михаила Горбачева ушел в отставку и вернулся в Азербайджан. Там он сначала был избран депутатом Верховного Совета республики, а затем стал его председателем. В сложный период внутреннего обострения обстановки в стране летом 1993 года он согласился возглавить Азербайджан, а осенью того же года победил на президентских выборах.

В 1998 году Алиев снова выиграл выборы и продолжал руководить страной. В 2003 году состояние здоровья политика заметно ухудшилось и он не смог участвовать в новых президентских выборах, которые, однако, принесли высший пост в стране его сыну Ильхаму Алиеву.

Гейдар Алиев скончался в декабре 2003 года в американской больнице. Его именем назван международный аэропорт Баку, а в столице Азербайджана открыт его музей и создан Фонд Гейдара Алиева, который занимается проектами в области образования, культуры, спорта, экологии и ведет активную международную деятельность.