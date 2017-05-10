Необычный Китай, или Где находится центр Евразии

УРУМЧИ (Китай), 10 мая — РИА Новости. Где находится центр Евразии? Посередине материка располагается самый большой регион Китая — Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), чаще называемый просто Синьцзян, который занимает одну шестую часть территории страны. Синьцзян можно по праву назвать местом контрастов: пустыня соседствует с высокими заснеженными горными хребтами, а на территории региона проживают люди 53 национальностей. О том, как развивается один из ключевых районов Нового Шелкового пути, узнал корреспондент РИА Новости.

Развитие СУАР осуществляется в рамках масштабной стратегии "Один пояс — один путь", о которой Китай объявил в 2013 году. Она направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь.

Представители местной администрации все как один заявляли журналистам, что Синьцзян должен стать ключевым и центральным районом экономического пояса Шелкового пути. Одним из преимуществ региона является его географическое расположение — СУАР граничит сразу с восемью странами. Регион обладает 15 сухопутными открытыми портами первого класса и двумя авиационными портами, а также большим запасом нефтегазовых ресурсов.

"Синьцзян является стратегической границей северо-запада Китая, ключевым районом стратегии развития западных районов Китая, важным окном на Запад для Китая, энергетической базой и основным участком экономического пояса Шелкового пути", — подчеркнул замначальника комитета по развитию и реформе СУАР Чжан Шицзюнь.

Самый удаленный от моря город в мире

Административным центром СУАР является город Урумчи, что в переводе с древнемонгольского означает "прекрасное пастбище". Сейчас на этом урумчийском пастбище только дороги и дома, но вдали все еще виднеются снежные шапки Тянь-Шаньских гор.

В городе ведется масштабное строительство жилых домов, офисов, метро и дорог. Однако дома пустуют из-за своей дороговизны.

Сложно поверить, но многоэтажные здания и дороги с твердым покрытием в Урумчи появились не так давно. Первое такое здание, состоящее из восьми этажей, построили в честь десятилетия провозглашения Китайской Народной Республики (дата провозглашения — 1 октября 1949 года). И этот рекорд высоты зданий сохранялся в Синьцзяне целых 20 лет.

В настоящее время власти КНР оказывают помощь Синьцзяну. За последние семь лет было вложено 82,969 миллиарда долларов в развитие СУАР, в частности, на строительство жилых домов и дорог, создание рабочих мест, образование и так далее.

Кроме того, правительство Китая отправляет в регион высококвалифицированных специалистов из числа ханьцев (этнические китайцы), стимулируя их переселение специальными льготами. За последние 20 лет на освоение региона приехало порядка 20 тысяч человек.

Тюркоязычный Китай



Доля этнических китайцев таким образом достигла в СУАР 40%. Примерно половина населения региона — уйгуры, в остальные 10% процентов входят казахи, дунгане, киргизы, монголы, русские и представители тюркоязычных народов.

Названия вывесок в местных городах прописаны как на китайском, так и на арабском языках. В городах много мечетей, буддийские храмы были замечены реже. Это вполне объяснимо тем, что большинство населения исповедует ислам.

Многонациональный Синьцзян в плане безопасности является не самым лучшим регионом Китая. На территории СУАР, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.

Строгие сотрудники службы безопасности во многих местах, особенно на вокзалах и в аэропортах, вооружены щитами, шлемами и дубинками. Автобусы с журналистами в целях безопасности всегда сопровождала полицейская машина.

Экономический форпост Китая



ВВП Синьцзяна в 2016 году вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом — до 955 миллиардов юаней (138,41 миллиарда долларов). ВВП на душу населения в СУАР составил 40 тысяч юаней (5,8 тысячи долларов), что равно 73,39% данного показателя всего государства в среднем.

Благодаря своему выгодному географическому положению, СУАР выступает одним из центров торговли Китая. Торговый оборот СУАР в 2016 году составил 17,96 миллиарда долларов, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. Основными торговыми партнерами западного региона КНР являются Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. В целом, регион сотрудничает в сфере экономики и торговли с 162 странами. В структуре синьцзянского экспорта преобладают электротехника, сельскохозяйственная продукция, текстильное оборудование, ткани и одежда.

Между тем, в основе экономики СУАР преобладает сектор услуг — около половины доходов региона. Следующим по значимости сектором является сфера промышленности — 37,25% от общего ВВП в 2016 году. Синьцзян богат природными ресурсами, в особенности нефтегазовыми. Доля запасов нефти составляет 30% от общего объема сухопутного нефтяного запаса в стране, запас газа — 34%, а 40% угля Китай добывает именно в СУАР.

Сфера сельского хозяйства приносит региону одну пятую часть доходов. В СУАР прекрасные природные условия для занятия садоводством и виноделием — Синьцзян славится дыней и финиками, выращенными в Хами, и вином, сделанным в Турфане.