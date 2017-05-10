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Необычный Китай, или Где находится центр Евразии

08:1310.05.2017
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© AFP 2017 / STRКитайские проводницы возле скоростного поезда в Урумчи, Китай. Архивное фотоКитайские проводницы возле скоростного поезда в Урумчи, Китай. Архивное фото
© AFP 2017 / STR

УРУМЧИ (Китай), 10 мая — РИА Новости. Где находится центр Евразии? Посередине материка располагается самый большой регион Китая — Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), чаще называемый просто Синьцзян, который занимает одну шестую часть территории страны. Синьцзян можно по праву назвать местом контрастов: пустыня соседствует с высокими заснеженными горными хребтами, а на территории региона проживают люди 53 национальностей. О том, как развивается один из ключевых районов Нового Шелкового пути, узнал корреспондент РИА Новости.

Флаг Китайской Народной Республики, Архивное фото
© Fotolia / Stripped Pixel
Межэтнические браки с уйгурами будут оплачиваться китайскими властями
Развитие СУАР осуществляется в рамках масштабной стратегии "Один пояс — один путь", о которой Китай объявил в 2013 году. Она направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь.

Представители местной администрации все как один заявляли журналистам, что Синьцзян должен стать ключевым и центральным районом экономического пояса Шелкового пути. Одним из преимуществ региона является его географическое расположение — СУАР граничит сразу с восемью странами. Регион обладает 15 сухопутными открытыми портами первого класса и двумя авиационными портами, а также большим запасом нефтегазовых ресурсов.

"Синьцзян является стратегической границей северо-запада Китая, ключевым районом стратегии развития западных районов Китая, важным окном на Запад для Китая, энергетической базой и основным участком экономического пояса Шелкового пути", — подчеркнул замначальника комитета по развитию и реформе СУАР Чжан Шицзюнь.

Самый удаленный от моря город в мире

Полиция в Китае. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Исаев
Полиция в китайском Синьцзяне требовала от местных жителей сдать паспорта
Административным центром СУАР является город Урумчи, что в переводе с древнемонгольского означает "прекрасное пастбище". Сейчас на этом урумчийском пастбище только дороги и дома, но вдали все еще виднеются снежные шапки Тянь-Шаньских гор.

В городе ведется масштабное строительство жилых домов, офисов, метро и дорог. Однако дома пустуют из-за своей дороговизны.

Сложно поверить, но многоэтажные здания и дороги с твердым покрытием в Урумчи появились не так давно. Первое такое здание, состоящее из восьми этажей, построили в честь десятилетия провозглашения Китайской Народной Республики (дата провозглашения — 1 октября 1949 года). И этот рекорд высоты зданий сохранялся в Синьцзяне целых 20 лет.

В настоящее время власти КНР оказывают помощь Синьцзяну. За последние семь лет было вложено 82,969 миллиарда долларов в развитие СУАР, в частности, на строительство жилых домов и дорог, создание рабочих мест, образование и так далее.

Кроме того, правительство Китая отправляет в регион высококвалифицированных специалистов из числа ханьцев (этнические китайцы), стимулируя их переселение специальными льготами. За последние 20 лет на освоение региона приехало порядка 20 тысяч человек.

Тюркоязычный Китай

Китайский юань
© AFP 2017 / STR
В Китае инфляция в апреле составила 1,2 процента
Доля этнических китайцев таким образом достигла в СУАР 40%. Примерно половина населения региона — уйгуры, в остальные 10% процентов входят казахи, дунгане, киргизы, монголы, русские и представители тюркоязычных народов.

Названия вывесок в местных городах прописаны как на китайском, так и на арабском языках. В городах много мечетей, буддийские храмы были замечены реже. Это вполне объяснимо тем, что большинство населения исповедует ислам.

Многонациональный Синьцзян в плане безопасности является не самым лучшим регионом Китая. На территории СУАР, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.

Строгие сотрудники службы безопасности во многих местах, особенно на вокзалах и в аэропортах, вооружены щитами, шлемами и дубинками. Автобусы с журналистами в целях безопасности всегда сопровождала полицейская машина.

Экономический форпост Китая

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Товарооборот между Россией и Китаем в апреле вырос на 15 процентов
ВВП Синьцзяна в 2016 году вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом — до 955 миллиардов юаней (138,41 миллиарда долларов). ВВП на душу населения в СУАР составил 40 тысяч юаней (5,8 тысячи долларов), что равно 73,39% данного показателя всего государства в среднем.

Благодаря своему выгодному географическому положению, СУАР выступает одним из центров торговли Китая. Торговый оборот СУАР в 2016 году составил 17,96 миллиарда долларов, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. Основными торговыми партнерами западного региона КНР являются Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. В целом, регион сотрудничает в сфере экономики и торговли с 162 странами. В структуре синьцзянского экспорта преобладают электротехника, сельскохозяйственная продукция, текстильное оборудование, ткани и одежда.

Между тем, в основе экономики СУАР преобладает сектор услуг — около половины доходов региона. Следующим по значимости сектором является сфера промышленности — 37,25% от общего ВВП в 2016 году. Синьцзян богат природными ресурсами, в особенности нефтегазовыми. Доля запасов нефти составляет 30% от общего объема сухопутного нефтяного запаса в стране, запас газа — 34%, а 40% угля Китай добывает именно в СУАР.

Сфера сельского хозяйства приносит региону одну пятую часть доходов. В СУАР прекрасные природные условия для занятия садоводством и виноделием — Синьцзян славится дыней и финиками, выращенными в Хами, и вином, сделанным в Турфане.

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