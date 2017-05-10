НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Индия обратилась в Международный суд ООН, чтобы предотвратить казнь бывшего индийского военного, признанного пакистанским военным судом виновным в шпионаже.

Как следует из пресс-релиза суда, обнародованного во вторник вечером, Индия в понедельник, 8 мая, инициировала разбирательство против Пакистана, обвинив соседнее государство в "грубейшем нарушении Венской конвенции о консульских сношениях" в деле отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава, приговоренного 10 апреля к смертной казни по обвинению в шпионаже. Индия требует немедленной приостановки исполнения смертного приговора, просит суд повлиять на Пакистан с целью его аннулирования по пакистанским законам. Если же это невозможно, то Индия просит объявить решение пакистанского суда "незаконным как нарушающее международное право" и способствовать немедленному освобождению Ядава.

В сообщении Международного суда не говорится о принятых в связи с обращением Индии мерах, но индийская пресса сообщает, что председатель суда Ронни Абрахам направил премьер-министру Пакистана распоряжение "действовать таким образом, чтобы дать возможность суду реализовать любое решение, которое он примет по индийской заявке", что, по данным индийской стороны, означает приостановку действия смертного приговора.

Армия Пакистана 10 апреля сообщила, что военный трибунал приговорил к смертной казни отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС.

Пакистан ранее дал понять, что приговор не будет исполнен "немедленно". В МИД страны поясняли, что у Ядава есть возможность в течение 60 дней после вынесения приговора оспорить его в апелляционной инстанции, и даже после этого у него останется возможность просить о помиловании командующего армией и президента Пакистана.