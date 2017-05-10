НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Индия обратилась в Международный суд ООН, чтобы предотвратить казнь бывшего индийского военного, признанного пакистанским военным судом виновным в шпионаже.
В сообщении Международного суда не говорится о принятых в связи с обращением Индии мерах, но индийская пресса сообщает, что председатель суда Ронни Абрахам направил премьер-министру Пакистана распоряжение "действовать таким образом, чтобы дать возможность суду реализовать любое решение, которое он примет по индийской заявке", что, по данным индийской стороны, означает приостановку действия смертного приговора.
Армия Пакистана 10 апреля сообщила, что военный трибунал приговорил к смертной казни отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС.
Пакистан ранее дал понять, что приговор не будет исполнен "немедленно". В МИД страны поясняли, что у Ядава есть возможность в течение 60 дней после вынесения приговора оспорить его в апелляционной инстанции, и даже после этого у него останется возможность просить о помиловании командующего армией и президента Пакистана.