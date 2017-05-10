Пелоси призвала создать спецкомитет по расследованию "вмешательства России"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступает за создание независимого комитета по расследованию "вмешательства РФ" в президентские выборы в США, говорится в заявлении.

Ранее с аналогичным заявлением выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Интересы правосудия требуют от Конгресса немедленного создания независимого двухпартийного комитета для проведения расследования связей Трампа с Россией, свободного от попыток администрации умолчать об этом", — заявила Пелоси.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп заявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла РФ во вмешательстве в выборы и даже вводила на этом основании санкции против российских граждан и организаций. В настоящее время в конгрессе ведется расследование по этому поводу. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".