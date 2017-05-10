Суд в Бразилии приостановил работу института экс-президента Лулы да Силва

МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. Бразильский суд приостановил во вторник работу института Лулы – специального фонда, созданного экс-президентом Луисом Инасиу Лулой да Силва, из-за подозрений в совершении на его территории различных противоправных действий.

Как сообщает канал Telesur , властям города Сан-Паулу, где находится фонд, даны три дня, чтобы выполнить постановление суда.

Созданный в 2011 году фонд отвергает обвинения, сам Лула да Силва не раз говорил, что считает себя жертвой судебного преследования со стороны политических оппонентов.

Ранее в адрес экс-президента были выдвинуты подозрения в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras. Она оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.